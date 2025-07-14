Графік відключення води у Дніпрі не є форс-мажором, а реалізується згідно з чинним законодавством.

Графік відключення води у Дніпрі стосується приватного сектору Новокодацького району, зокрема у селі Таромське, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП “Дніпропроводоканал”.

З 14 по 18 липня 2025 року будуть проводитись планові зупинки водопостачання. Причина – накопичені борги абонентів перед КП «Дніпроводоканал», які загалом становлять 97 706,7 грн.

Згідно з рішенням Кабміну (постанова №1405 від 29.12.2023), на територіях, де немає бойових дій, дозволено припинення надання комунальних послуг боржникам. Саме тому мешканцям, які не погасили заборгованість, тимчасово буде обмежено доступ до централізованої подачі.

Відключення очікуються на таких вулицях: Лікарняна, Громадянська, Золотоосіння, Коханівська, Батальйонна, Хизовська, Генерала Волівоча, провулки Ламаний і Зоряний. Усього — 13 абонентів. Споживачі були заздалегідь попереджені про необхідність врегулювання фінансових зобов’язань або оформлення реструктуризаційної угоди.

Також важлива інформація для жителів Покрова. З 14 по 21 липня в місцевій водопровідній системі буде підвищено вміст хлору. Це пов’язано з високими температурами повітря, що впливають на якість сировини.

МКП «Покровводоканал» закликає не вживати сиру воду в цей період та звертає увагу, що у районах Рудник, Гірник, Підгірна, Олександрівка й Шолохове можливі перебої через заплановані роботи на мережах.

Варто зауважити, що графік відключення води у Дніпрі не є форс-мажором, а реалізується згідно з чинним законодавством і виключно щодо боржників.

Споживачів просять поставитися з розумінням до заходів, які мають забезпечити надійність і якість послуг у майбутньому.

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