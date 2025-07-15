Оновлений графік відключення газу у Волинській області опубліковано з метою інформування та організованості.

У зв’язку з технічним обслуговуванням систем розподілу палива, графік відключення газу у Волинській області охоплює три села Луцького району, повідомляє Politeka.

Про це інформує Волинська філія "Газмережі".

Йдеться про населені пункти Новокотів, Романів і Ботин.

Відповідно до повідомлення, постачання природного ресурсу буде тимчасово припинене з 08:00 21 липня до 17:00 24 липня 2025 року.

У селі Новокотів відключення стосуватиметься таких вулиць: Звірівська, Польова, Лугова, Зелена, Центральна, Романівська, Новоселівська, Пісочна. У Романові газопостачання тимчасово зупинять на Ставковій, Агатангела Кримського, Молодіжній, Перемоги, Нелі Грішиної, а також на Млинській, Ботинській, Миру, Південній, Хмельовій і Новій. У Ботині обмеження торкнеться лише вулиці Центральна.

Поновлення розподілу газу буде можливим після повного завершення технічних процедур, за умови надання доступу до приладів та трубопроводів. Мешканцям слід перекрити крани перед приладами, якщо вони покидають оселю, та бути особливо уважними до безпечної експлуатації газового обладнання.

Для своєчасного включення важливо усунути всі виявлені порушення, забезпечити огляд технічного стану, перевірити відповідність приладів проєктній документації, а також мати акти огляду димоходів і вентиляційних каналів.

Окрім того, фахівці акцентують на потребі оформлення угод на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Для цього слід звертатися безпосередньо до Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Оновлений графік відключення газу у Волинській області опубліковано з метою інформування та організованості.

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