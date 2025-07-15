Обновленный график отключения газа в Волынской области опубликован в целях информирования и организованности.

В связи с техническим обслуживанием систем распределения топлива график отключения газа в Волынской области охватывает три села Луцкого района, сообщает Politeka.

Об этом информирует Волынский филиал " Газсети ".

Речь идет о населенных пунктах Новокотов, Романов и Ботин.

Согласно сообщению, поставки природного ресурса будут временно прекращены с 08:00 21 июля до 17:00 24 июля 2025 года.

В селе Новокотов отключение будет касаться следующих улиц: Зверевская, Полевая, Луговая, Зеленая, Центральная, Романовская, Новоселовская, Песочная. В Романове газоснабжение временно остановят на Ставковой, Агатангеле Крымском, Молодежной, Победе, Неле Гришиной, а также на Млынской, Ботинской, Мира, Южной, Хмелевой и Новой. В Ботине ограничение коснется только улицы Центральной.

Возобновление распределения газа будет возможно после полного завершения технических процедур, при условии предоставления доступа к приборам и трубопроводам. Жильцам следует перекрыть краны перед приборами, если они покидают дом, и быть особенно внимательны к безопасной эксплуатации газового оборудования.

Для своевременного включения важно устранить все выявленные нарушения, обеспечить осмотр технического состояния, проверить соответствие приборов проектной документации, а также акты осмотра дымоходов и вентиляционных каналов.

Кроме того, специалисты акцентируют внимание на необходимости оформления сделок на техническое обслуживание внутридомовых сетей. Для этого следует обращаться непосредственно в Волынский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

Обновленный график отключения газа в Волынской области опубликован в целях информирования и организованности.

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