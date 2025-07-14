Графік відключення газу в Київській області є важливою інформацією для уникнення побутових труднощів, тож варто завчасно підготуватися до тимчасових обмежень.

Оголошено графік відключення газу в Київській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднила Миронівська міська рада

Кілька багатоквартирних будинків на вулиці Соборності тимчасово залишаться без газопостачання. Причина — проведення регламентного технічного обслуговування мереж, яке здійснюватиметься силами Миронівської дільниці Кагарлицького управління експлуатації газового господарства. Роботи проводяться у межах планової перевірки технічного стану систем у житловому секторі.

Газопостачання буде припинено в три етапи. Першими під тимчасове відключення потраплять мешканці будинку №128. Від 09:00 14 липня до 18 липня подача газу до цього об’єкта буде зупинена. Наступним стане будинок №21 — постачання призупинять з 09:00 21 липня, орієнтовно до 25 липня. І завершуватиме серію технічних робіт будинок №33 — його відключення триватиме з 28 до 31 числа.

Під час виконання технічних процедур фахівці перевірятимуть справність обладнання, герметичність з’єднань, стан лічильників та інших елементів внутрішньобудинкових систем. Важливо: постачання газу в кожну квартиру буде поновлено тільки після допуску працівників до приміщень для повноцінної перевірки. Жителів наполегливо просять забезпечити доступ до кухонних плит, колонок, котлів чи інших приладів, які підключені до системи.

Споживачів закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже такі заходи дозволяють уникнути аварій у подальшому. Усі дії виконуються відповідно до норм безпеки та чинного законодавства. Графік відключення газу в Київській області є важливою інформацією для уникнення побутових труднощів, тож варто завчасно підготуватися до тимчасових обмежень.

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