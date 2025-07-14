Новий графік руху поїздів зі Львова ввели для українців через збільшений попит на поїздки в літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" відкрила новий напрямок для мандрівників: між Львовом і Хмельницьким курсує регіональний експрес №826/825, який уже здійснив свій перший рейс. Запровадження нового графіку руху поїздів зі Львова стало частиною сезонної ініціативи компанії, спрямованої на покращення сполучення між Галичиною та Поділлям.

Новий графік руху поїздів зі Львова передбачає щоденне відправлення експресів о 08:00 ранку. Зворотній рейс із Хмельницького стартує о 14:17. Експрес проходить через низку зупинок, серед яких: Підзамче, Красне, Злочів, Зборів, Тернопіль, Підволочиськ, Волочиськ та Гречани. Такий маршрут охоплює ключові населені пункти Західної України, забезпечуючи доступність для мешканців багатьох громад.

У місті Хмельницький пасажири мають можливість здійснити пересадку на приміський поїзд №6385, який прямує до Кам’янця-Подільського, а також таких станцій, як Магістраль і Ленківці. Це відкриває чудові перспективи для подорожей Поділлям, зокрема — до відомої туристичної перлини Бакоти, мальовничих берегів Дністра, стародавніх храмів і замків.

Особливої уваги заслуговує рухомий склад, задіяний на новому маршруті. УЗ повідомляє, що експрес складається з модернізованого електропоїзда, обладнаного з урахуванням потреб сучасних пасажирів. У вагонах є зручні сидіння, розетки для зарядки гаджетів, сповивальні столики, вендингові автомати з напоями та снеками (розміщені у 2-му та 5-му вагонах). Також поїзд є повністю інклюзивним: пандуси для маломобільних осіб, спеціальні кріплення для велосипедів, таблички шрифтом Брайля — усе це створює комфортні умови для подорожі незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Квитки на експрес доступні за 10 днів до дати поїздки. Їх можна придбати через офіційний застосунок "Укрзалізниці", на сайті компанії або в залізничних касах. Такий сервіс забезпечує простий і швидкий доступ до нових можливостей подорожей, які поєднують комфорт, швидкість та привабливість українських пейзажів.

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