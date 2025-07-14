Новый график движения поездов из Львова ввели для украинцев из-за увеличенного спроса на поездки в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" открыла новое направление для путешественников: между Львовом и Хмельницким курсирует региональный экспресс №826/825, уже совершивший свой первый рейс. Введение нового графика движения поездов из Львова стало частью сезонной инициативы компании, направленной на улучшение сообщения между Галицией и Подольем.

Новый график движения поездов из Львова предусматривает ежедневное отправление экспрессов в 08:00 утра. Обратный рейс из Хмельницкого стартует в 14:17. доступность жителей многих общин.

В городе Хмельницкий пассажиры могут осуществить пересадку на пригородный поезд №6385, который направляется в Каменец-Подольский, а также таких станций, как Магистраль и Ленковцы. Это открывает прекрасные перспективы для путешествий по Подолью, в частности — к известной туристической жемчужине Бакоты, живописным берегам Днестра, древним храмам и замкам.

Особого внимания заслуживает подвижной состав, задействованный на новом маршруте. УЗ сообщает, что экспресс состоит из модернизированного электропоезда, оборудованного с учетом потребностей современных пассажиров. В вагонах есть удобные сиденья, розетки для зарядки гаджетов, пеленающие столики, вендинговые автоматы с напитками и снеками (расположены во 2-м и 5-м вагонах). Также поезд полностью инклюзивный: пандусы для маломобильных лиц, специальные крепления для велосипедов, таблички шрифтом Брайля — все это создает комфортные условия для путешествия независимо от возраста или физических возможностей.

Билеты на экспресс доступны за 10 дней до даты поездки. Их можно приобрести через официальное приложение "Укрзализныци", на сайте компании или в железнодорожных кассах. Такой сервис обеспечивает простой и быстрый доступ к новым возможностям путешествий, сочетающих комфорт, быстроту и привлекательность украинских пейзажей.

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