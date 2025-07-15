Грошова допомога для ВПО у Києві актуальна для багатьох сімей, які були змушені покинути свій дім та втікати від війни.

Жителі столиці, які належать до соціально вразливих категорій, зможуть отримати грошову допомогу для ВПО у Києві ще до кінця липня 2025, повідомляє Politeka.

Як інформує Пенсійний фонд України на своїй сторінці в Фейсбук, грошова допомога для ВПО у Києві залишиться доступною щонайменше до кінця цього місяця. Дана ініціатива від Всесвітньої продовольчої програми ООН вже стала справжнім рятівним колом для десятків тисяч українців.

Грошова допомога для ВПО у Києві передбачає щомісячні виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. І хоча базовий рівень державної підтримки не завжди дозволяє повноцінно забезпечити базові потреби, саме ООН покриває різницю до 3250 гривень.

Наприклад, якщо людина отримує пенсію в розмірі 2700, їй автоматично доплачують ще 550 гривень. Без зайвих довідок чи додаткової реєстрації.

На сьогодні більше 315 тисяч українців користуються цією підтримкою. Щомісяця їм надходить загалом понад 216 мільйонів гривень. Все це забезпечує ООН разом із Пенсійним фондом України.

Виплата надходить тим самим шляхом, яким люди вже отримували пенсію або соціальну підтримку. Тобто, на банківську картку або через Укрпошту. Додаткових дій робити не потрібно.

Підтримка доступна насамперед пенсіонерам і людям з інвалідністю, які зареєстровані у столиці або в одному з визначених регіонів.

Також підтримка надається тим, хто не має пенсійного забеспечення взагалі, але відповідає критеріям щодо доходу. Ще одна обов’язкова умова — відсутність інших виплат від міжнародних організацій, починаючи з березня 2023 року.

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