Денежная помощь для ВПЛ в Киеве актуальна для многих семей, вынужденных покинуть свой дом и убегать от войны.

Жители столицы, принадлежащие к социально уязвимым категориям, смогут получить денежную помощь для ВПЛ в Киеве еще до конца июля 2025 года, сообщает Politeka.

Как информирует Пенсионный фонд Украины на своей странице в Фейсбуке, денежная помощь для ВПЛ в Киеве останется доступной по меньшей мере до конца этого месяца. Эта инициатива от Всемирной продовольственной программы ООН уже стала настоящим спасительным кругом для десятков тысяч украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Киеве предусматривает ежемесячные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью.

И хотя базовый уровень государственной поддержки не всегда позволяет полноценно обеспечить базовые потребности, ООН покрывает разницу до 3250 гривен.

К примеру, если человек получает пенсию в размере 2700, ему автоматически доплачивают еще 550 гривен. Без лишних справок или дополнительной регистрации.

На сегодняшний день более 315 тысяч украинцев пользуются этой поддержкой. Ежемесячно им поступает в общей сложности более 216 миллионов гривен. Все это обеспечивает ООН вместе с Пенсионным фондом Украины.

Выплата поступает тем же путем, которым люди уже получали пенсию или социальную поддержку. То есть, на банковскую карту или через Укрпочту. Дополнительных действий делать не нужно.

Поддержка доступна, прежде всего, пенсионерам и людям с инвалидностью, которые зарегистрированы в столице или в одном из определенных регионов.

Также поддержка предоставляется тем, кто не имеет пенсионного обеспечения вообще, но соответствует критериям дохода. Еще одно обязательное условие – отсутствие других выплат от международных организаций, начиная с марта 2023 года.

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