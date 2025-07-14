У «Київавтодорі» звертаються до учасників дорожнього руху з проханням поставитися з розумінням до обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві буде введено лише на тимчасовий період, проте варто знати про зміни перед поїздкою містом, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала міська рада.

Із 15 липня по 15 серпня 2025 року заплановане часткове Обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Богатирській у напрямку проспекту Степана Бандери. Причиною тимчасових змін у дорожньому русі є продовження масштабного капітального ремонту, який виконує комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонтні роботи триватимуть на відрізку дороги від території заводу ПрАТ «Оболонь» до автозаправної станції «KLO», яка розташована за адресою вул. Богатирська, 1-Г. У зв’язку з цим проїзд транспорту на час виконання ремонту буде суттєво змінено.

Замість повноцінного дорожнього полотна, пересування автомобілів здійснюватиметься лише однією смугою в кожному напрямку. Це дозволить дорожникам безпечно проводити роботи, водночас не повністю перекриваючи магістраль.

Крім цього, буде тимчасове обмеження руху транспорту в Києві на в’їзд на вулицю Богатирську з двох заїздів на перетині з вулицею Луговою. Зміни у схемі пересування вже погоджені та будуть супроводжуватись відповідними попереджувальними знаками, які встановлять заздалегідь для інформування водіїв.

У «Київавтодорі» звертаються до учасників дорожнього руху з проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням змін. Також водіїв просять бути уважними, дотримуватися нових схем об’їзду та знижувати швидкість поблизу зони проведення дорожніх робіт.

Київські комунальники запевняють, що всі роботи на цій ділянці будуть виконані в найкоротші строки з дотриманням стандартів якості та безпеки.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Києві: де готові платити від 40 000 гривень навіть без досвіду.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: люди похилого віку можуть отримати підтримку, проте не всі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Києві: українців попередили про нові ціни.