Новий графік руху транспорту у Києві передбачає вихід на маршрут пільгового автобуса до Вишгорода, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вишгородський міський голова Олексій Момот.

З 14 липня мешканці столиці отримають оновлену можливість дістатися до передмістя — починає курсувати пільговий автобус комунального підприємства «Вишгородпастранс».

Новий графік руху транспорту у Києві передбачає шість щоденних поїздок великомісткого чотиридверного автобуса марки «Мерседес».

Маршрут з'єднає площу Шевченка у Вишгороді зі столичною станцією метро «Героїв Дніпра». Пасажири зможуть скористатися транспортом у такі години:

07:30 – 08:15

09:00 – 09:45

11:30 – 12:15

13:00 – 13:45

17:00 – 17:45

18:30 – 19:00

Усі рейси виконуються в обох напрямках, тому мешканцям зручно планувати як ранкові поїздки до столиці, так і вечірнє повернення. У будні цей маршрут може суттєво розвантажити інші напрямки, адже пільговий проїзд дозволить користуватися послугою найширшому колу громадян.

До слова, на Київщині також подорожчав проїзд. Найпомітніше це відчули ті, хто щодня користується маршрутками в напрямку Києва. Йдеться про жителів Обухова, Українки та прилеглих сіл.

Перевізник ТОВ Обухівтранс ще в лютому запровадив нові тарифи. Поїздка з Українки або Обухова до столичних Видубичів тепер коштує 70 гривень. На перший погляд це не виглядає як шалене підняття, але тільки не для тих, хто їздить туди щодня.

Якщо порахувати витрати хоча б за тиждень, а тим більше за місяць, сума стає досить відчутною. Особливо це помічають сім’ї, у яких щоденні поїздки пов’язані з навчанням чи роботою.

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