Новый график движения транспорта в Киеве предусматривает выход на маршрут льготного автобуса в Вышгород, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской голова Вышгорода Алексей Момот.

С 14 июля жители столицы получат обновленную возможность добраться до пригорода – начинает курсировать льготный автобус коммунального предприятия «Вышгородпасстранс».

Новый график движения транспорта в Киеве предусматривает шесть ежедневных поездок крупного четырехдверного автобуса марки «Мерседес».

Маршрут соединит площадь Шевченко в Вышгороде со столичной станцией метро «Героев Днепра». Пассажиры смогут воспользоваться транспортом в следующие часы:

07:30 – 08:15

09:00 – 09:45

11:30 – 12:15

13:00 – 13:45

17:00 – 17:45

18:30 – 19:00

Все рейсы выполняются в обоих направлениях, поэтому жителям удобно планировать как утренние поездки в столицу, так и вечернее возвращение.

К слову, в Киевской области также подорожал проезд. Заметнее всего это почувствовали те, кто ежедневно пользуется маршрутками в направлении Киева. Речь идет о жителях Обухова, Украинки и близлежащих сел.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" еще в феврале ввел новые тарифы. Поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи теперь стоит 70 гривен. На первый взгляд это не выглядит как безумное поднятие, но только не для тех, кто ездит туда каждый день.

Если сосчитать расходы хотя бы за неделю, а тем более за месяц, сумма становится достаточно ощутимой. Особенно это замечают семьи, в которых ежедневные поездки связаны с учебой или работой.

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