Субсидії для пенсіонерів у Харківській області можуть припинити виплачувати українцям у разі декількох причин, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України офіційно роз’яснив, у яких випадках громадянам може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії.

Пенсійний фонд роз’яснює, що відповідно до чинного законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів №848, до складу домогосподарства не включаються особи, які перебувають за межами України понад 60 днів на день призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області. Саме кількість членів домогосподарства впливає на розрахунок соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

У випадку, коли вся сім’я або одинока особа перебувала за кордоном більше ніж два місяці станом на 1 травня, автоматичне перепризначення пільги на новий період є неможливим. Відсутність осіб, на яких можна розрахувати пільгу, виключає можливість її нарахування.

Окрім цього, виплату субсидії для пенсіонерів у Харківській області можуть призупинити, якщо в процесі перевірки Міністерство фінансів виявить, що хтось із членів домогосподарства був за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи. У таких ситуаціях виплата тимчасово зупиняється до завершення додаткової перевірки, яка може вплинути на подальше рішення щодо надання субсидії.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: обов’язок повідомляти про перебування за кордоном понад 60 днів наразі не поширюється на мешканців регіонів, де ведуться активні бойові дії, або які внесені до спеціального переліку територій, затвердженого Кабінетом Міністрів України. До цього переліку входить і Житомирська область.

Джерело: subota.online.

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