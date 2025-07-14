Субсидии для пенсионеров в Харьковской области могут прекратить выплачивать украинцам по нескольким причинам, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины официально разъяснил, в каких случаях гражданам может быть отказано в назначении жилищной субсидии.

Пенсионный фонд разъясняет, что в соответствии с действующим законодательством, в частности, постановлением Кабинета Министров №848, в состав домохозяйства не включаются лица, находящиеся за пределами Украины более 60 дней на день назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области. Именно количество членов домохозяйства оказывает влияние на расчет социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

В случае, когда вся семья или одинокое лицо находилось за границей более двух месяцев по состоянию на 1 мая, автоматическое переназначение льготы на новый период невозможно. Отсутствие лиц, на которых можно рассчитать льготу, не исключает возможность ее начисления.

Кроме того, выплату субсидии для пенсионеров в Харьковской области могут приостановить, если в процессе проверки Министерство финансов обнаружит, что кто-то из членов домохозяйства был за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы. В таких ситуациях выплата временно останавливается до завершения дополнительной проверки, которая может повлиять на дальнейшее решение о предоставлении субсидии.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают: обязанность сообщать о пребывании за границей более 60 дней не распространяется на жителей регионов, где ведутся активные боевые действия, или которые внесены в специальный перечень территорий, утвержденный Кабинетом Министров Украины. В этот список входит и Житомирская область.

Источник: subota.online.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области: за что придется платить значительно больше.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: сколько можно получить от ООН, назван размер выплат.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: кто может потерять статус переселенца и денежную поддержку.