Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє стабільну літню спеку без істотних опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

Вівторок, 15 липня, розпочнеться з ранкового сонця, яке супроводжуватиме жителів міста впродовж усього дня. Температурний режим сягатиме +31°C, а найнижчі показники очікуються вночі – +19°C. Показники тиску залишатимуться стабільними – від 743 до 746 мм.

Вологість повітря зменшиться в обідню пору до 30%, однак уночі та зранку буде відносно волого – до 75%. Пориви вітру не перевищать 3.6 м/с, тому відчуття спеки буде посиленим. Істотних змін у погоді не передбачається, опадів не прогнозують.

У середу, 16 липня, зберігатиметься ясна картина неба – без хмар, дощу чи похолодання. Максимальна температура знову сягне +30°C, уночі – +21°C. Атмосферний тиск залишатиметься в межах 742–743 мм, а вологість повітря знижуватиметься до 36%. Вітер посилиться вдень до 11 м/с, але не викликатиме дискомфорту. Згідно з народними прикметами, якщо цього дня мошкара в'ється над водою – гарна погода триматиметься весь тиждень.

У четвер, 17 липня, літній анциклон не послабить позицій. На небі жодної хмарини. Температурна крива досягне +31°C, у вечірній час – +26°C. Тиск залишиться стабільним, вологість коливатиметься між 33–71%. Вітер – помірний, із піками до 14 м/с у післяобідню пору.

Прогноз погоди у Харкові свідчить про справжній розпал літа: стабільна спека, відсутність дощів і переважно ясне небо зроблять тиждень комфортним для відпочинку й садових робіт. Однак громадянам варто зважати на ризик зневоднення та не забувати про захист від сонця в денні години.

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