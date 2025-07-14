Продовжує надаватись гуманітарна допомога у Полтаві для пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається благодійною організацією Карітас Україна в декількох напрямках, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба розкрила деталі про підтримку, що надається в рамках проєкту "S.U.P.E.R".

Проєкт “S.U.P.E.R". — підтримка українського населення для надзвичайних ситуацій та реабілітації” продовжує надавати гуманітарну допомогу у Полтаві для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, зокрема через надання реабілітаційного обладнання в тимчасове користування.

Основні напрямки роботи проєкту:

Домашній догляд: Команда фахівців надає допомогу літнім людям та людям з інвалідністю безпосередньо вдома, піклуючись про їхній комфорт, гігієну та щоденні потреби.

Телемедичні консультації: Пацієнти мають змогу отримати медичну консультацію дистанційно, без потреби відвідувати лікарню, що особливо важливо для маломобільних осіб.

Психологічна підтримка: Проєкт передбачає індивідуальну психологічну допомогу, яка допомагає впоратися з емоційним навантаженням, тривожністю та психосоціальними наслідками війни.

Оренда реабілітаційного обладнання: Надається реабілітаційне обладнання (ходунки, милиці, ліжка тощо) для тимчасового користування тим, хто потребує відновлення після хвороб чи травм.

Продуктові та гігієнічні набори: Регулярно роздаються набори з продуктами харчування та засобами гігієни, які відповідають базовим потребам найбільш вразливих груп населення.

Медичні вимірювання та обстеження: Фахівці проводять контроль важливих показників здоров’я: артеріального тиску, рівня глюкози, холестерину, насичення крові киснем, температури тіла. Також виконуються ЕКГ, спірографія, аускультація.

Взаємодія з медичними закладами: Усі результати обстежень передаються лікарям для встановлення точного діагнозу та призначення відповідного лікування.

Щоб звернутись за гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Полтаві потрібно звернутись за контактами організації, які можна знайти на їх офіційному сайті.

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