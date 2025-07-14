Продолжает оказываться гуманитарная помощь в Полтаве для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется благотворительной организацией Каритас Украина по нескольким направлениям, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба раскрыла детали о поддержке, оказываемой в рамках проекта "SUPER".

Проект "SUPER". - Поддержка украинского населения для чрезвычайных ситуаций и реабилитации» продолжает оказывать гуманитарную помощь в Полтаве для пенсионеров и лиц с инвалидностью, в частности через предоставление реабилитационного оборудования во временное пользование.

Основные направления работы проекта:

Домашний уход: Команда специалистов оказывает помощь пожилым людям и людям с инвалидностью непосредственно дома, заботясь об их комфорте, гигиене и ежедневных потребностях.

Телемедицинские консультации: Пациенты могут получить медицинскую консультацию дистанционно, без необходимости посещать больницу, что особенно важно для маломобильных лиц.

Психологическая поддержка: Проект предполагает индивидуальную психологическую помощь, помогающую справиться с эмоциональной нагрузкой, тревожностью и психосоциальными последствиями войны.

Аренда реабилитационного оборудования: Предоставляется реабилитационное оборудование (ходунки, костыли, кровати и т.п.) для временного пользования нуждающимся в восстановлении после болезней или травм.

Продуктовые и гигиенические наборы: Регулярно раздаются наборы продуктов питания и средств гигиены, которые отвечают базовым потребностям наиболее уязвимых групп населения.

Медицинские измерения и обследования: Специалисты производят контроль важных показателей здоровья: артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, насыщения крови кислородом, температуры тела. Также выполняются ЭКГ, спирография, аускультация.

Все результаты обследований передаются врачам для установления точного диагноза и назначения соответствующего лечения .

Чтобы обратиться за гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтаве нужно обратиться за контактами организации, которые можно найти на их официальном сайте.

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