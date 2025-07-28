Загалом подорожчання продуктів у Кривому Розі продовжує впливати на щоденний бюджет місцевих родин.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі зафіксовано на основі аналітики Мінфіну та даних із місцевих супермаркетів, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, найпомітніше змінилися розцінки на популярні товари повсякденного вжитку — каву, вершки та молоко. Споживачі вже відчули підвищення вартості, особливо у великих торговельних мережах.

Згідно з офіційною інформацією, вартість кави Nescafe Gold (210 г) зросла з 434 до 549,70 грн — це +115,70 грн за місяць. Найбільше здорожчання зафіксовано з 19 червня, коли ціна стрибком піднялася до понад 547 грн і зберігається на такому рівні донині.

Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) подорожчало в середньому з 55,91 до 59,39 грн. У магазинах «Auchan» воно коштує 56,30 грн, у «Metro» — 58,76 грн, «Novus» — 57,99 грн, а «Megamarket» пропонує його за 64,50 грн. Зростання становить 3,48 грн.

Вершки Простонаше 10% (200 мл) подорожчали з 33,04 до 35,40 грн — різниця склала 2,36 грн. У червні їх середня ціна становила 33,53 грн. Наразі в «Metro» — 34,01 грн, «Novus» — 33,79 грн, а «Megamarket» — 38,40 грн.

Окремо варто звернути увагу на розцінки в мережі «Сільпо»: зернова Різдвяна кава (200 г) – 289 грн, вершки «Галичина» 33% (500 г) – 184 грн, молоко Молокія 3,2% (900 мл) – 64,49 грн. Це підтверджує загальну тенденцію до зростання цін на молочну продукцію та кавові товари.

Загалом подорожчання продуктів у Кривому Розі продовжує впливати на щоденний бюджет місцевих родин. Експерти радять уважно порівнювати ціни в різних магазинах і звертати увагу на зміну споживчого індексу.

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