В целом, подорожание продуктов в Кривом Роге продолжает влиять на ежедневный бюджет местных семей.

Подорожание продуктов в Кривом Роге зафиксировано на основе аналитики Минфина и данных местных супермаркетов, сообщает Politeka.

Как информирует Минфин , заметнее всего изменились расценки на популярные товары повседневного потребления — кофе, сливки и молоко. Потребители уже ощутили повышение стоимости, особенно в крупных торговых сетях.

Согласно официальной информации, стоимость кофе Nescafe Gold (210 г) выросла с 434 до 549,70 грн – это +115,70 грн за месяц. Наибольшее удорожание зафиксировано с 19 июня, когда цена скачком поднялась до более 547 грн и сохраняется на таком уровне по сей день.

Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) подорожало в среднем с 55,91 до 59,39 грн. В магазинах Auchan оно стоит 56,30 грн, у Metro — 58,76 грн, Novus — 57,99 грн, а Megamarket предлагает его за 64,50 грн. Рост составил 3,48 грн.

Сливки Простонаше 10% (200 мл) подорожали с 33,04 до 35,40 грн - разница составила 2,36 грн. В июне их средняя цена составила 33,53 грн. Сейчас в Metro - 34,01 грн, Novus - 33,79 грн, а Megamarket - 38,40 грн.

Отдельно стоит обратить внимание на расценки в сети «Сельпо»: зерновой Рождественский кофе (200 г) – 289 грн, сливки «Галичина» 33% (500 г) – 184 грн, молоко Молока 3,2% (900 мл) – 64,49 грн. Это подтверждает общую тенденцию роста цен на молочную продукцию и кофейные товары.

В целом, подорожание продуктов в Кривом Роге продолжает влиять на ежедневный бюджет местных семей. Эксперты советуют внимательно сравнивать цены в разных магазинах и обращать внимание на изменение потребительского индекса.

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