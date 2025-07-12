Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження руху в Івано-Франківській області та на попереджувальні знаки, що встановлюються на період виконання робіт.

Обмеження руху в Івано-Франківській області введено, через проведення ремонтних робіт на дорогах регіону, повідомляє Politeka.

На автошляхах Прикарпаття активно здійснюють дорожні роботи, через що водіям слід очікувати часткові обмеження руху в Івано-Франківській області. Про це повідомила керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у регіоні реалізовує комплекс заходів, спрямованих на покращення стану дорожньої мережі та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

Протягом цього тижня заплановані заходи з усунення аварійної ямковості, оновлення горизонтальної розмітки, відновлення інформаційних знаків та прибирання узбіч.

Зокрема, роботи триватимуть на таких ділянках: автошлях Н-09 Мукачево – Львів (Бурштин – межа Львівської області), Н-10 Стрий – Мамалига (Дем’янів), Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути, Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (від Калуша до Копанок), Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (через Росільну), Т-09-04 Озеряни – Кути, а також Т-09-07 Залуква – Боднарів.

Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження руху в Івано-Франківській області та попереджувальні знаки, що встановлюються на період виконання робіт. Уточнення щодо організації пересування можуть надавати відповідальні служби безпосередньо на місці. Представники місцевої влади закликають бути уважними, уникати різких маневрів та не перевищувати дозволену швидкість.

Проведення таких ремонтів — це частина загальної стратегії з модернізації інфраструктури Івано-Франківщини.

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