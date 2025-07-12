Водителей просят учитывать временные ограничения движения в Ивано-Франковской области и предупреждающие знаки, устанавливаемые на период выполнения работ.

Ограничение движения в Ивано-Франковской области введено из-за проведения ремонтных работ на дорогах региона, сообщает Politeka.

На дорогах Прикарпатья активно осуществляют дорожные работы, из-за чего водителям следует ожидать частичные ограничения движения в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила руководитель областной военной администрации Светлана Онищук. Служба восстановления и развития инфраструктуры в регионе реализует комплекс мер, направленных на улучшение состояния дорожной сети и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

В течение этой недели запланированы мероприятия по устранению аварийной ямочности, обновлению горизонтальной разметки, восстановлению информационных знаков и уборке обочин.

В частности, работы будут продолжаться на следующих участках: автодорога Н-09 Мукачево – Львов (Янтарь – граница Львовской области), Н-10 Стрый – Мамалыга (Демьянов), Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты, Р-84 Бибрка – Калуш – Бурштын – от Калуша до Копанок (через Росильную), Т-09-04 Озеряне – Куты, а также Т-09-07 Залуква – Боднаров.

Водителей просят учитывать временные ограничения движения в Ивано-Франковской области и предупреждающие знаки, устанавливаемые на период выполнения работ. Уточнения организации передвижения могут предоставлять ответственные службы непосредственно на месте. Представители местных властей призывают быть внимательными, избегать резких маневров и не превышать разрешенную скорость.

Проведение таких ремонтов – это часть общей стратегии по модернизации инфраструктуры Ивано-Франковщины.

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