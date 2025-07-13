Мешканців просять поставитися з розумінням до графіка відключення газу на тиждень 14-20 липня у Харківській області.

Графік відключення газу на тиждень 14-20 липня у Харківській області передбачає проведення масштабних аварійно-ремонтних робіт, що спричинять тимчасове припинення розподілу ресурсу у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі Харківської філії "Газмережі".

Із 09:00 15 липня 2025 року подачу буде зупинено до села Станичне Старовірівської громади Берестинського району. Крім того, можливе короткочасне припинення подачі у Дігтярці, Лиховому, Дерегівці, Ляшівці. Відновлення очікується протягом 15–16 липня, одразу після завершення запланованих процедур.

Окремо технічні служби Харківської філії «Газмережі» попередили жителів Пересічного про необхідність підготовки до відключення. Зокрема, 17 числа обмеження торкнуться мешканців вул. Берегової (приватний сектор і багатоквартирні будинки № 67–87), провулків Береговий, Лозовий, Уди, а також ділянки вул. Сумський шлях від № 231. Початок робіт – з 09:00, відновлення – з 12:00 того ж дня.

Фахівці закликають надати безперешкодний доступ до приладів обліку, щоб пришвидшити поновлення розподілу після усунення неполадок. У разі відсутності доступу, запуск газу буде відкладено до моменту усунення обмежень.

Мешканців просять поставитися з розумінням до графіка відключення газу на тиждень 14-20 липня у Харківській області.

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