Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, пов'язаних з графіком відключення газу на тиждень 14-20 липня у Волинській області.

Графік відключення газу на тиждень 14-20 липня у Волинській області передбачає припинення розподілу природного ресурсу в одному із населених пунктів Ковельського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі Волинської філії "Газмережі".

Зокрема, мешканці села Мокрець залишаться без постачання через планові ремонтні роботи. Аварійно-технічне втручання триватиме з 10:00 години 14 липня до 17:00 18 липня.

Подачу зупинять на вулицях: Ковельська, Лесі Українки, Шевченка, Юрія Литвина, О. Васильчука, Осіння та Заозерна. Відновлення можливе лише за умови вільного доступу до обладнання та відповідності встановлених приладів вимогам технічної документації.

Фахівці закликають перед виходом із будинків перекрити крани та дотримуватись правил поводження з газом. Повернення постачання можливе лише після перевірки вентиляційних каналів, димоходів і усунення усіх недоліків, виявлених під час огляду.

Окремо звертають увагу на необхідність укладення угод на технічне обслуговування внутрішніх систем. Для цього потрібно звернутися до Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, пов'язаних з графіком відключення газу на тиждень 14-20 липня у Волинській області.

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