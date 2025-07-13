Нова система оплати проїзду у Кропивницькому розпочне своє впровадження найближчим часом, повідомляє Politeka.

На офіційному ресурсі міської ради вже оприлюднили відповідний проєкт рішення, який стосується електронного квитка.

Згідно з документом, виконавчий комітет повинен затвердити положення про конкурсну комісію, умови обрання оператора та забезпечити проведення відкритого конкурсу.

Серед основних положень — запровадження кількох тарифних пакетів. Вони будуть різними за обсягом поїздок, строком дії та способом оплати. Планують варіанти: на тиждень, місяць, рік; із лімітом поїздок; вільні гаманці; спеціальні — учнівські, пільгові, студентські. Наприклад, окрема категорія дозволяє не більше двох поїздок щодня, до шістдесяти на місяць.

Поповнення електронного носія стане доступним через термінали, інтернет або офіси компанії-оператора. Пасажир має здійснити валідацію квитка до наступної зупинки та отримати підтвердження. У разі його відсутності чи браку підтвердження пільги — потрібно придбати одноразовий паперовий квиток.

Метою введення нової системи оплати проїзду у Кропивницькому є модернізація транспортної інфраструктури, підвищення зручності та прозорості. Усі деталі впровадження остаточно погодять після обрання оператора системи.

До слова, інвестором проєкту може виступити компанія EasyPay, яка вже має досвід реалізації подібних рішень у Рівному, Запоріжжі, Дрогобичі та інших містах. Вона готова вкласти до 20 мільйонів гривень у повне технічне оснащення — валідатори, транспортні картки та систему відеоспостереження.

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