Це дозволить зробити нову систему оплати проїзду у Кропивницькому максимально зручною для різних категорій пасажирів.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому може запрацювати впродовж кількох місяців, повідомляє Politeka.

Міська влада вже презентувала концепцію електронного квитка, яка передбачає можливість сплати за проїзд за допомогою картки або смартфона.

Ініціатива є частиною довгострокової стратегії розвитку Кропивницького до 2030 року та передбачає поступовий перехід на цифровий облік пасажирів. Як зазначив секретар міської ради Олег Колюка, головна мета — не лише покращити зручність для пасажирів, а й отримати точні дані щодо користування транспортом, зокрема серед пільговиків.

Інвестором проєкту може виступити компанія EasyPay, яка вже має досвід реалізації подібних рішень у Рівному, Запоріжжі, Дрогобичі та інших містах. Вона готова вкласти до 20 мільйонів гривень у повне технічне оснащення — валідатори, транспортні картки та систему відеоспостереження.

За словами начальника управління транспорту Віктора Житника, впровадження валідаторів буде обов’язковим для всіх перевізників — у разі відмови тариф для них не переглядатимуть. Це має стати суттєвим мотиватором для підтримки нововведень.

Наразі тариф у Кропивницькому майже не покриває витрат на перевезення. Комунальне підприємство залишається збитковим — за підсумками минулого року його втрати сягнули 47 млн грн.

Окремо планується запуск «картки містянина»: для пільговиків вона буде безкоштовною, а всі інші зможуть придбати її за приблизно 60 гривень. Це дозволить зробити нову систему оплати проїзду у Кропивницькому максимально зручною для різних категорій пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО: в Дніпропетровські області можна подати заявку на виплату, куди звертатись.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі: де українці можуть знайти підтримку.