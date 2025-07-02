Устинівська селищна рада повідомляє про графіки відключення світла у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Планові відключення електроенергії відбудуться на території Устинівської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області. Знеструмлення пов’язані з проведенням технічних робіт на електромережах і триватимуть з 8 по 15 липня 2025 року.

8 липня з 08:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє в селищі Устинівка на вулицях Степова (будинки 3, 6, 8). Наступного дня, 9 липня, у селі Олександрівка з 08:00 до 17:00 відключать електроенергію на вулиці Молодіжній, 5.

Найбільший обсяг робіт заплановано на 14-те число у селі Докучаєве. В цей день без світла залишаться мешканці вул. Віталія Федитника, Затишної, Захисників України, Степової та Травневої, на окремих будинках вказаних вулиць.

15 липня з 08:00 до 17:00 знеструмлення торкнуться знову селища Устинівка, зокрема вулиць Об’їзна (будинки 7, 11, 100), Хліборобська (1-6), Ювілейна (5, 19) та Ювілейний провулок (2-5).

Такі тимчасові перебої необхідні для безпечного виконання ремонтних та профілактичних робіт, які підвищать надійність електропостачання у громаді. Жителям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Кіровоградській област, зокрема зарядити пристрої.

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