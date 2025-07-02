Жителям следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Кировоградской области, в частности, зарядить устройства.

Устиновский поссовет сообщает о графиках отключения света в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Плановые отключения электроэнергии состоятся на территории Устиновской территориальной громады Кропивницкого района Кировоградской области. Обесточение связано с проведением технических работ на электросетях и продлится с 8 по 15 июля 2025 года.

8 июля с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в поселке Устиновка на улицах Степной (дома 3, 6, 8). На следующий день, 9 июля, в селе Александровка с 08:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия на улице Молодежной, 5.

Наибольший объем работ запланирован на 14 число в селе Докучаево. В этот день без света останутся жители ул. Виталия Федитника, Уютной, Защитников Украины, Степной и Майской на отдельных домах указанных улиц.

15 июля с 08:00 до 17:00 обесточивание коснутся снова поселка Устиновка, в том числе улиц Объездная (дома 7, 11, 100), Хлеборобская (1-6), Юбилейная (5, 19) и Юбилейный переулок (2-5).

Такие временные перебои необходимы для безопасного выполнения ремонтных и профилактических работ, которые повысят надежность электроснабжения. Жителям следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Кировоградской области, в частности, зарядить устройства.

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