Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей у вигляді графіків відключення світла у Кіровоградській області на липень.

Устинівська селищна рада інформує мешканців про графіки відключення світла у Кіровоградській області на липень, повідомляє Politeka.

Упродовж липня 2025 року на території Устинівської територіальної громади відбудуться планові роботи з обслуговування електромереж, у зв’язку з чим очікується тимчасове відключення електроенергії в окремих населених пунктах.

Графік знеструмлень (з 08:00/08:30 до 17:00):

03.07.2025 – с. Інгульське

04.07.2025 – с. Мальчевське, с. Медове

07.07.2025 – с. Інгульське, с. Докучаєве

08.07.2025 – с. Криничне

09.07.2025 – с. Ганно-Леонтовичеве, с. Костянтинівка, с. Олександрівка, с. Переможне, с. Седнівка, с. Селіванове

14.07.2025 – с. Орлова Балка, с. Степанівка

15.07.2025 – смт Устинівка

16.07.2025 – с. Сонцеве, смт Устинівка

17.07.2025 – смт Устинівка (повний список вулиць буде уточнено додатково)

Просимо жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей у вигляді графіків відключення світла у Кіровоградській області на липень. Ремонтно-профілактичні роботи необхідні для надійного функціонування електромереж.

У разі виникнення запитань рекомендуємо звертатися до контактного центру Устинівської селищної ради або представників електропостачальної компанії.

Окрі того, рекомендуємо заздалегідь зарядити мобільні пристрої та інші необхідні гаджети.

Також жителів закликають запастися водою, ліхтариками та іншими необхідними речами на випадок тимчасових незручностей.

Потурбуйтеся про альтернативні джерела освітлення та засоби зв’язку та заздалегідь подбайте про свої справи, які пов'язані з наявністю електроенергії.

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