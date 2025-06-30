Устиновский поссовет информирует жителей о графиках отключения света в Кировоградской области на июль, сообщает Politeka.
В течение июля 2025 г. на территории Устиновской территориальной громады состоятся плановые работы по обслуживанию электросетей, в связи с чем ожидается временное отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах.
График обесточений (с 08:00/08:30 до 17:00):
03.07.2025 – с. Ингульское
04.07.2025 – с. Мальчевское, с. Медовое
07.07.2025 – с. Ингульское, с. Докучаево
08.07.2025 – с. Криничное
09.07.2025 – с. Анно-Леонтовичево, с. Константиновка, с. Александровка, с. Победоносное, с. Седневка, с. Селиваново
14.07.2025 – с. Орлова Балка, с. Степановка
15.07.2025 – пгт Устиновка
16.07.2025 – с. Солнцево, пгт Устиновка
17.07.2025 – пгт Устиновка (полный список улиц будет уточнен дополнительно)
Просим жителей отнестись с пониманием временных неудобств в виде графиков отключения света в Кировоградской области на июль. Ремонтно-профилактические работы необходимы для надежного функционирования электросетей.
В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в контактный центр Устиновского поселкового совета или представителей электроснабжающей компании.
Кроме того, рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства и другие необходимые гаджеты.
Также жителей призывают запастись водой, фонариками и другими необходимыми вещами на случай временных неудобств.
Позаботьтесь об альтернативных источниках освещения и средствах связи и заранее позаботьтесь о своих делах, связанных с наличием электроэнергии.
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