Жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств в виде графиков отключения света в Кировоградской области на июль.

Устиновский поссовет информирует жителей о графиках отключения света в Кировоградской области на июль, сообщает Politeka.

В течение июля 2025 г. на территории Устиновской территориальной громады состоятся плановые работы по обслуживанию электросетей, в связи с чем ожидается временное отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

График обесточений (с 08:00/08:30 до 17:00):

03.07.2025 – с. Ингульское

04.07.2025 – с. Мальчевское, с. Медовое

07.07.2025 – с. Ингульское, с. Докучаево

08.07.2025 – с. Криничное

09.07.2025 – с. Анно-Леонтовичево, с. Константиновка, с. Александровка, с. Победоносное, с. Седневка, с. Селиваново

14.07.2025 – с. Орлова Балка, с. Степановка

15.07.2025 – пгт Устиновка

16.07.2025 – с. Солнцево, пгт Устиновка

17.07.2025 – пгт Устиновка (полный список улиц будет уточнен дополнительно)

Просим жителей отнестись с пониманием временных неудобств в виде графиков отключения света в Кировоградской области на июль. Ремонтно-профилактические работы необходимы для надежного функционирования электросетей.

В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в контактный центр Устиновского поселкового совета или представителей электроснабжающей компании.

Кроме того, рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства и другие необходимые гаджеты.

Также жителей призывают запастись водой, фонариками и другими необходимыми вещами на случай временных неудобств.

Позаботьтесь об альтернативных источниках освещения и средствах связи и заранее позаботьтесь о своих делах, связанных с наличием электроэнергии.

Последние новости Украины:

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре: где украинцы могут найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась запись на выдачу новой помощи.