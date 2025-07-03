Это позволит сделать новую систему оплаты проезда в Кропивницком максимально удобной для разных категорий пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком может заработать несколько месяцев, сообщает Politeka.

Городские власти уже презентовали концепцию электронного билета, которая предусматривает возможность оплаты за проезд с помощью карты или смартфона.

Инициатива является частью долгосрочной стратегии развития Кропивницкого до 2030 г. и предусматривает постепенный переход на цифровой учет пассажиров. Как отметил секретарь городского совета Олег Колюка, главная цель — не только улучшить удобство пассажиров, но и получить точные данные по пользованию транспортом, в том числе среди льготников.

Инвестором проекта может выступить компания EasyPay, уже имеющая опыт реализации подобных решений в Ровно, Запорожье, Дрогобыче и других городах. Она готова вложить до 20 миллионов гривен в полное техническое оснащение — валидаторы, транспортные карты и систему видеонаблюдения.

По словам начальника управления транспорта Виктора Житника, внедрение валидаторов будет обязательным для всех перевозчиков — в случае отказа тариф для них не будет пересматриваться. Это должно стать существенным мотиватором поддержки нововведений.

В настоящее время тариф в Кропивницком почти не покрывает расходы на перевозку. Коммунальное предприятие остается убыточным — по итогам прошлого года его потери составили 47 млн ​​грн.

Отдельно планируется запуск «карты горожанина»: для льготников она будет бесплатной, а все остальные смогут приобрести ее примерно за 60 гривен. Это позволит сделать новую систему оплаты проезда в Кропивницком максимально удобной для разных категорий пассажиров.

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