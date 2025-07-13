Новая система оплаты проезда в Кропивницком начнет свое внедрение в ближайшее время, сообщает Politeka.

На официальном ресурсе городского совета уже обнародован соответствующий проект решения, касающегося электронного билета.

Согласно документу, исполнительный комитет должен утвердить положения о конкурсной комиссии, условиях избрания оператора и обеспечить проведение открытого конкурса.

Среди основных положений – введение нескольких тарифных пакетов. Они будут разными по объему поездок, сроку действия и способу оплаты. Планируют варианты: в неделю, месяц, год; с лимитом поездок; свободные кошельки; специальные – ученические, льготные, студенческие. К примеру, отдельная категория позволяет не более двух поездок ежедневно, до шестидесяти в месяц.

Пополнение электронного носителя станет доступно через терминалы, интернет или офисы компании-оператора. Пассажир должен осуществить валидацию билета до следующей остановки и получить подтверждение. В случае его отсутствия или нехватки подтверждения льготы нужно приобрести одноразовый бумажный билет.

Целью введения новой системы оплаты проезда в Кропивницком модернизация транспортной инфраструктуры, повышение удобства и прозрачности. Все детали внедрения совсем согласуют после избрания оператора системы.

К слову, инвестором проекта может выступить компания EasyPay, уже имеющая опыт реализации подобных решений в Ровно, Запорожье, Дрогобыче и других городах. Она готова вложить до 20 миллионов гривен в полное техническое оснащение — валидаторы, транспортные карты и систему видеонаблюдения.

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