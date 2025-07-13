Основною метою нового графіка транспорту в Івано-Франківську є зробити його доступним, стабільним та ефективним для кожного мешканця громади.

До кінця 2025 року новий графік транспорту в Івано-Франківську поповниться двома додатковими напрямками, повідомляє Politeka.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в ефірі ТРК “Вежа”.

Один із них — оновлений маршрут №24 — запрацює вже до Дня незалежності. Його планують перевести до комунального підпорядкування та внести корективи до схеми руху. Цей маршрут поєднує місто з населеним пунктом Хриплин, однак тепер отримає новий формат обслуговування.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків у прямому ефірі ТРК “Вежа”. За його словами, муніципалітет активно працює над розвитком громадського сполучення, і вже до кінця грудня з’явиться ще один маршрут, який обслуговуватимуть комунальні транспортні засоби.

Це стане можливим завдяки співпраці з підприємством “Електронмаш”, яке пообіцяло передати місту перші дуобуси вже в жовтні. Очікується, що додатковий транспорт вдасться запустити до святого Миколая.

Проте міська влада зіштовхується з певними труднощами — особливо гострою нестачею кваліфікованих водіїв, що може вплинути на терміни реалізації задуму.

Наразі остаточні напрямки нового комунального маршруту ще не названі, однак посадовці переконують, що мережа перевезень продовжить розширюватися. Основна мета нового графіка транспорту в Івано-Франківську — зробити його доступним, стабільним та ефективним для кожного мешканця громади.

До слова, в місті також обмежили рух. Служба відновлення та розвитку інфраструктури області реалізує план ліквідації критичних пошкоджень дорожнього покриття, нанесення нової розмітки, встановлення оновлених знаків та очищення узбіч.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни