Новий графік поїздів у Львові відкрив нову сторінку для мандрівників, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Укрзалізниця.

Із головного вокзалу сьогодні успішно стартував регіональний експрес №826/825, що сполучає Львів із Хмельницьким. Це перший рейс маршруту, який створено спеціально для зручного пересування між Поділлям та Галичиною в період активного туристичного сезону. Нове залізничне сполучення надає чудову нагоду для тисяч пасажирів швидко та комфортно дістатися потрібного напрямку без пересадок.

Потяг відправляється щодня зі Львова о 08:00. Зворотний рейс із Хмельницького заплановано на 14:17. На маршруті передбачені зупинки на станціях Підзамче, Красне, Злочів, Зборів, Тернопіль, Підволочиськ, Волочиськ та Гречани. Особливо зручною стане пересадка в Хмельницькому на приміський напрямок до Кам’янця-Подільського — для тих, хто хоче помилуватися Дністровськими пейзажами чи дослідити принади Подільського краю.

Поїзд облаштовано з урахуванням сучасних стандартів: інклюзивність, пандуси, місця для фіксації велосипедів, сповивальні столики, електричні розетки, сидіння підвищеного комфорту, вендингові автомати з напоями та снеками у 2-му та 5-му вагонах. Таблички шрифтом Брайля забезпечують орієнтацію для маломобільних мандрівників.

Квитки можна придбати за 10 діб до подорожі: через мобільний застосунок Укрзалізниці, офіційний сайт або безпосередньо в касах вокзалів. Новий графік поїздів у Львові покликаний полегшити подорожі та розширити географію зручного транспорту, забезпечуючи швидке сполучення між областями України.

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