Місцевих закликають підготуватися до обмеження руху у Чернівцях, адже це на тривалий час принесе певні незручності.

Обмеження руху у Чернівцях вводять через масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської ради, обмеження руху у Чернівцях стосуватимуться кількох вулиць. Влада закликає з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже йдеться про оновлення інфраструктури.

В першу чергу, йдеться про вулицю Дениса Лукіяновича. Тут стартують ремонтні роботи дорожнього покриття, через що з 10 липня до 5 вересня проїзд буде ускладнений. Йдеться про ділянку від перехрестя з вулицями Васіле Александрі та Хотинською і до будинку номер 4 на Лукіяновича.

Поки що повного перекриття не буде, однак варто бути готовим до заторів і змін у схемах об’їзду. Окрім того, обмеження руху у Чернівцях торкнуться ще одного важливого перехрестя. З 10 по 25 липня частково перекриють проїзд транспорту на перетині Івана Франка та Адама Міцкевича.

Тут дорожники працюватимуть над усуненням недоліків покриття, яке потребує доопрацювання в межах гарантійного терміну. Тож у пікові години тут теж можуть виникати труднощі з проїздом.

Окрім цього, з 19 травня і до кінця серпня схоже чекає і відрізок дороги між Небесної Сотні та Корнія Товстюка. Там ремонти розгорнулись у повному масштабі, тож проїзд для автівок повністю перекрито.

Ситуацію ускладнює те, що це одна з транспортних артерій, якою зазвичай користуються мешканці кількох мікрорайонів. На місці вже працює відповідна техніка, а комунальники запевняють, що до вересня все завершать.

За словами працівників міської ради, незручності доведеться терпіти у рамках запланованого оновлення міських доріг. Частина робіт передбачена інвестиційними програмами, інші виконуються підрядниками в межах гарантійних зобов’язань.

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