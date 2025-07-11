Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців Черкаської області, ця пропозиція може бути відмінною можливістю.

У Золотоніському районі пропонується безкоштовне житло для переселенців в Черкаській області на період війни, повідомляє Politeka.

Така інформація розміщена на сайті Допомагай.

Запрошуються порядні сім’ї пенсійного віку без шкідливих звичок, які цінують сільське життя та люблять землю. Проживання організоване у доглянутому будинку, площа якого складає 48 м², включає коридор, кухню, залу та спальню. Житло обладнане всім необхідним для комфортного перебування: є меблі, газове опалення, піч, грубка.

На кухні підведена холодна вода, а на подвір’ї встановлене центральне водопостачання та колодязь з насосом. Переселенці матимуть можливість користуватися садом і городом, а також літньою душовою та туалетом на вулиці. Господарчі споруди дозволяють утримувати домашніх тварин або вести інше господарство за бажанням.

Село має розвинену інфраструктуру: асфальтовані вулиці, лікарня, школа, дитячий садок, бібліотека, будинок культури, аптеки та магазини різного профілю. Це робить проживання зручним і безпечним. Власники житла прагнуть допомогти тим, хто потребує, і готові прийняти добросовісних людей на тривалий час.

Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців Черкаській області, ця пропозиція — чудова можливість знайти затишок і підтримку у складний час. За додатковою інформацією звертайтеся за контактами, вказаними у оголошенні.

До слова, на сайті «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого. Це зручний інструмент для переселенців, людей у складних обставинах, а також для тих, хто хоче долучитися до допомоги.

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