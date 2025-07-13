Ця пропозиція є корисною для тих переселенців, хто шукає безкоштовне житло в Миколаєві.

Безкоштовне житло для переселенців у Миколаєві пропонується на вулиці Севастопольській, 65, повідомляє Politeka.

Таке оголошення розміщено на сайті "Допомагай".

Це однокімнатна квартира, де проживає один чоловік, якому 40 років. Він військовий, не вживає алкоголь, лише курить, холостий. В оголошеннні також вказано, що чоловік дуже добрий і любить дітей. Він розповідає, що втратив дружину та доньку, які загинули через агресію росіян. Власник житла готовий розглянути можливість створення нових стосунків і навіть сім’ї, якщо дівчина також шукає близькість та підтримку.

Квартира облаштована всім необхідним для комфортного життя. Є два окремих ліжка, посуд, повністю обладнана кухня. Для зручності проживання доступні душова кабіна, туалет, гаряча вода завдяки бойлеру, а також газове опалення. Крім того, у помешканні підключений інтернет через Wi-Fi. Серед техніки — холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник та плазмовий телевізор.

Оплата за комунальні послуги незначна, при цьому чоловік бере всі витрати на себе, що робить пропозицію особливо привабливою для переселенців. Житло підходить для жінок або родин з дітьми, адже умови досить комфортні.

Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців у Миколаєві та бажаєте знайти не лише дах над головою, а й нові теплі стосунки, ця пропозиція — шанс на підтримку і спокій. Звертайтеся для отримання додаткової інформації та можливості поселення.

До слова, на «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого. Це зручний інструмент для переселенців, людей у складних обставинах, а також для тих, хто хоче долучитися до допомоги.

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