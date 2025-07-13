Это предложение полезно для тех переселенцев, кто ищет бесплатное жилье в Николаеве.

Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предлагается по улице Севастопольской, 65, сообщает Politeka.

Такое объявление размещено на сайте "Допомагай".

Это однокомнатная квартира, где проживает один мужчина, которому 40 лет. Он военный, не употребляет алкоголь, только курит, холостой. В объявлении также указано, что мужчина очень добр и любит детей. Он рассказывает, что потерял жену и дочь, погибших из-за агрессии россиян. Владелец жилья готов рассмотреть возможность создания новых отношений и даже семьи, если она также ищет близость и поддержку.

Квартира оборудована всем необходимым для комфортной жизни. Есть две отдельные кровати, посуда, полностью оборудованная кухня. Для удобства проживания доступны душевая кабина, туалет, горячая вода благодаря бойлеру, а также газовое отопление. Кроме того, в доме подключен интернет через Wi-Fi. Среди них: холодильник, микроволновая печь, электрочайник и плазменный телевизор.

Оплата за коммунальные услуги незначительна, при этом мужчина берет все расходы на себя, что делает предложение особенно привлекательным для переселенцев. Жилье подходит для женщин или семей с детьми, ведь условия достаточно комфортны.

Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве и хотите найти не только крышу над головой, но и новые теплые отношения, это предложение шанс на поддержку и покой. Обращайтесь за дополнительной информацией и возможностями поселения.

К слову, на «Допомагай» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом. Это удобный инструмент для переселенцев, людей в сложных обстоятельствах и для тех, кто хочет приобщиться к помощи.

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