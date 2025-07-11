Місцеві мешканці постійно хвилюються про подорожчання тарифів на комуналку у Львові, адже це може сильно збільшити витрати.

Подорожчання тарифів на комуналку у Львові включає в себе нову статтю витрат, так звану третю платіжку за газ, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці "Газмереж", вона може сягати до 900 гривень.

Подорожчання тарифів на комуналку у Львові тепер охоплює не лише плату за спожитий газ і його доставку. Відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги», кожен, хто користується газом, має ще й оплачувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Саме це і є тією третьою платіжкою. Фахівці пояснюють, що кошти за розподіл блакитного палива покривають тільки ті роботи, які оператори газорозподільчих мереж виконують до входу в будинок.

А от усе, що всередині: труби, вентилі, стояки у під’їздах і підвалах - це вже відповідальність власників і співвласників житла. Саме на ці ділянки і поширюється додатковий платіж.

Подорожчання тарифів на комуналку у Львові також торкнеться тих, хто мешкає у будинках старої забудови. У таких будівлях система газопостачання часто складніша і потребує більше часу та ресурсів для обстеження й обслуговування.

Відповідно, і платіжка буде більшою. У середньому мова йде про 100 гривень, але у складних випадках сума може доходити до 900. Проте, таку перевірку виконують не щомісяця, а раз на три або навіть п’ять років.

Якщо мова про техобслуговування газової плити чи колонки безпосередньо в квартирі, це окрема послуга. Її оплачують за індивідуальним договором із газовою компанією. Тут сума залежить від кількості приладів і може коливатись у межах кількох сотень.

Наприклад, лише прочистка плити обійдеться приблизно у 360. У приватних будинках ситуація схожа, адже там усі витрати лягають на плечі власника.

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