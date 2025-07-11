Местные жители постоянно переживают о подорожании тарифов на коммуналку во Львове, ведь это может сильно увеличить расходы.

Подорожание тарифов на коммуналку во Львове включает в себя новую статью расходов, так называемую третью платежку за газ, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице "Газсетей", она может достигать до 900 гривен.

Подорожание тарифов на коммуналку во Львове теперь включает не только плату за потребленный газ и его доставку. Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», каждый, кто пользуется газом, должен еще и оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Именно это и есть третья платежка. Специалисты объясняют, что денежные средства за распределение голубого топлива покрывают только те работы, которые операторы газораспределительных сетей выполняют до входа в здание.

А вот все, что внутри: трубы, вентили, стояки в подъездах и подвалах – это уже ответственность собственников и совладельцев жилья. Конкретно на эти участки и распространяется дополнительный платеж.

Подорожание тарифов на коммуналку во Львове также коснется тех, кто проживает в домах старой застройки. В таких зданиях система газоснабжения часто более сложна и требует больше времени и ресурсов для обследования и обслуживания.

Соответственно, и платежка будет больше. В среднем речь идет о 100 гривен, но в сложных случаях сумма может доходить до 900. Однако такую ​​проверку выполняют не ежемесячно, а раз в три или даже пять лет.

Если речь идет о техобслуживании газовой плиты или колонки непосредственно в квартире, это отдельная услуга. Ее оплачивают по индивидуальному договору с газовой компанией. Здесь сумма зависит от количества приборов и может колебаться в пределах нескольких сот.

Например, только прочистка плиты обойдется примерно в 360. В частных домах ситуация похожа, ведь все расходы ложатся на плечи владельца.

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