Місцеві мешканці хвилюються про графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Миколаївській області, адже все це затягнулося на дуже довго.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Миколаївській області означає, що в Южноукраїнську люди вже понад два місяці терплять обмеження, повідомляє Politeka.

Як інформує КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство", наразі немає жодних обнадійливих новин щодо швидкого відновлення постачання. Наразі комунальне підприємство бореться не лише з ремонтами, а й з відчутним кадровим голодом.

Графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Миколаївській області підтверджує, що мешканці Южноукраїнська залишаться без теплого душу щонайменше до 31.07.

Водопостачання відімкнули ще 11 червня після проведення гідравлічних випробувань. Пояснення були короткі і дуже загальні. Мовляв, ремонт триває, просимо ставитися з розумінням. І тиша. Хоча люди чекали бодай орієнтовного терміну, щоб знати, на що розраховувати.

Тільки 19 червня з’явилося офіційне повідомлення на сайті КП ТВКГ. Там нарешті вказали конкретну дату. Наразі вже відомо, що обмеження триватимуть до кінця цього місця.

На засіданні виконавчого комітету, що відбулося 18 червня, пролунала публічна оцінка ситуації. Начальник служби експлуатації інженерних мереж комунального підприємства Володимир Протас визнав: процес іде повільніше, ніж хотілося б.

Причина затримки - вкрай обмежені людські ресурси. Компанія має всього десять працівників, які розподілені на сім бригад. Серед них лише троє зварювальників, двоє різьбярів і пара електриків. І це на все місто.

Інженерів із контрольно-вимірювальних приладів, які зазвичай відіграють ключову роль у таких процесах, зараз узагалі немає.

Тож графік відключення води на тиждень з 14 до 20 липня у Миколаївській області залишається без змін, хоча ситуація напряму впливає не лише на комфорт людей, а й на темпи підготовки до нового опалювального сезону.

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