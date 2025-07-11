Обмеження руху транспорту в Тернополі ввели черех масштабні ремонтні роботи на окремих ділянках доріг у місті, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

Обмеження руху транспорту в Тернополі введено до 15 липня 2025 року. Адже на частині вулиці Микулинецької (від будинку №106А у напрямку магазину АТБ) проводитимуться масштабні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Ремонт проходитиме щодня з 8:00 до 22:00, за умови сприятливих погодних умов.

План робіт передбачає повне оновлення стану проїжджої частини, зокрема:

фрезерування старого асфальтобетонного шару;

підсилення основи дорожнього полотна для забезпечення довговічності;

укладання нового асфальтобетонного покриття.

Ці заходи мають на меті покращення якості дороги, забезпечення більш комфортного та безпечного пересування для всіх учасників пересування. Тимчасові незручності знімуть 15 липня - після закінчення ремонту.

На період виконання робіт введено часткове обмеження руху транспорту в Тернополі — проїзд здійснюватиметься лише до осьової лінії дороги. Через це можливі тимчасові ускладнення, тому водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи зміну організації руху, і, за можливості, користуватися об’їзними шляхами.

Міська влада звертається до мешканців і гостей міста з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Завершення ремонту дозволить значно покращити інфраструктуру району та підвищити якість дорожнього покриття на одній із важливих транспортних артерій.

Тим часом «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Йдеться про потяг №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький. З 11 липня він курсує щоденно, крім вівторка.

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