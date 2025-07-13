Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області вже оприлюднений, тож розповідаємо про це детальніше.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області торкнеться самого облцентру та передмістя, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", це пов’язано з плановими технічними роботами на мережах.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області охоплює низку вулиць у центрі Дніпра та житлових кварталах. Від 14.07 газопостачання припинятимуть у різні дні за окремим розкладом.

Серед адрес, які потрапили під обмеження, є і проспект Лесі Українки, і Орловська, і Надії Алексєєнко. Роботи охоплять і Променистий провулок, і частину вулиці Моторної. Не залишився осторонь і район. Тут блакитне паливо перекриють у мікрорайоні Таромське.

Усі ці зміни входять у графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Дніпропетровській області, і про них заздалегідь попереджають, аби уникнути непорозумінь.

Газовики уточнюють, що відновлення подачі відбудеться одразу після завершення технічного обслуговування. Але є важлива умова: працівники мають потрапити в усі газифіковані приміщення. Без перевірки кожного газового приладу повторне підключення неможливе.

Фахівці звертаються до жителів із проханням не затягувати з доступом до квартир і будинків. Чим швидше газовики зможуть перевірити обладнання, тим раніше подадуть блакитне паливо.

Якщо у вашому будинку буде припинення подачі, зверніть увагу на оголошення від обслуговуючих служб. У них буде вся потрібна інформація щодо часу, умов і відновлення постачання.

Газовики вибачаються за можливі незручності і запевняють, що зазвичай такі роботи тривають недовго, а результатом стає стабільна й безпечна подача блакитного палива у кожен дім.

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