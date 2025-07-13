График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области уже обнародован, поэтому рассказываем об этом подробнее.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области коснется самого облцентра и пригорода, сообщает Politeka.

Как сообщает местный филиал "Газсетей", это связано с плановыми техническими работами на сетях.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области охватывает ряд улиц в центре Днепра и жилых кварталах. С 14.07 газоснабжение будут прекращать в разные дни по отдельному расписанию.

Среди попавших под ограничения адресов есть и проспект Леси Украинки, и Орловская, и Надежды Алексеенко. Работы охватят и лучистый переулок, и часть улицы Моторной. Не остался в стороне и район. Здесь голубое топливо перекроют в Таромском микрорайоне.

Все эти изменения входят в график отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Днепропетровской области, и о них заранее предупреждают, чтобы избежать недоразумений.

Газовики уточняют, что возобновление подачи произойдет сразу после завершения технического обслуживания. Но важное условие: работники должны попасть во все газифицированные помещения. Без проверки каждого газового устройства повторное подключение невозможно.

Специалисты обращаются к жителям с просьбой не затягивать с доступом к квартирам и домам. Чем быстрее газовики смогут проверить оборудование, тем раньше подадут голубое топливо.

Если в вашем доме будет прекращение подачи, обратите внимание на объявления от обслуживающих служб. У них будет вся нужная информация о времени, условиях и возобновлении поставок.

Газовики приносят извинения за возможные неудобства и уверяют, что обычно такие работы продолжаются недолго, а результатом становится стабильная и безопасная подача голубого топлива в каждый дом.

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