Йдеться про обмеження руху транспорту в Харківській області лише окремих засобів пересування.

Обмеження руху транспорту в Харківській області було введено на дорогах через спекотну погоду, яка накрила регіон, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

У спекотний літній період дороги стають особливо вразливими до руйнування, тому поліція посилила контроль за дотриманням обмеження руху транспорту на Харківщині для великовантажних фур. Такі заходи спрямовані на збереження дорожнього покриття, запобігання утворенню вибоїн та тріщин, які можуть виникати внаслідок інтенсивного навантаження в умовах високих температур.

Йдеться про обмеження руху транспорту у Харківскій області засобів масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад сім тонн, якщо температура повітря перевищує +28 градусів.

Як пояснив представник поліції, старший інспектор з особливих доручень відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області Руслан Пальошка, спека суттєво погіршує стійкість асфальтового покриття, роблячи його м’якшим і більш чутливим до деформацій. Саме тому тимчасове обмеження руху для великовантажних автомобілів є важливим елементом профілактики дорожніх пошкоджень.

На час дії обмежень, правоохоронці скеровують водіїв вантажівок до спеціально визначених місць для тимчасової зупинки, де можна перечекати пікову температуру. Обмеження поширюються лише на засіб пересування, що пересувається дорогами загального користування державного значення.

Водночас є низка винятків. Заборона не стосується:

засіб пересування, що здійснює перевезення небезпечних вантажів або швидкопсувної продукції;

автомобілів, задіяних у транспортуванні живих тварин або птиці;

спецтранспорту, що використовується для реагування на надзвичайні ситуації чи ліквідації їхніх наслідків;

засіб пересування, який виконує перевезення військових вантажів, обладнання подвійного призначення або іншого майна, необхідного для потреб оборони.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися чинних обмежень, зважати на погодні умови та піклуватися про збереження дорожньої інфраструктури. Своєчасне дотримання правил не лише продовжує термін експлуатації доріг, а й гарантує безпеку всім учасникам дорожнього руху.

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