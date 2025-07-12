Речь идет об ограничении движения транспорта в Харьковской области только отдельных средств передвижения.

Ограничение движения транспорта в Харьковской области было введено на дорогах из-за жаркой погоды, накрывшей регион, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В жаркий летний период дороги становятся особенно уязвимыми к разрушению, поэтому полиция усилила контроль за соблюдением ограничения движения транспорта в Харьковской области для большегрузных фур. Такие меры направлены на сохранение дорожного покрытия, предотвращение образования выбоин и трещин, которые могут возникать вследствие интенсивной нагрузки в условиях высоких температур.

Речь идет об ограничении движения транспорта в Харьковской области средств массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн, если температура воздуха превышает +28 градусов.

Как пояснил представитель полиции, старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности групп реагирования управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Руслан Палешко, жара существенно ухудшает устойчивость асфальтового покрытия, делая его более мягким и более чувствительным к деформациям. Именно поэтому временное запрещение движения большегрузных автомобилей является важным элементом профилактики дорожных повреждений.

На время действия изменений, правоохранители направляют водителей грузовиков в специально определенные места для временной остановки, где можно переждать пиковую температуру. Они распространяются только на средство передвижения, которое передвигается по дорогам общего пользования государственного значения.

В то же время существует ряд исключений. Запрет не касается:

средство передвижения, осуществляющее перевозку опасных грузов или скоропортящейся продукции;

автомобилей, задействованных в транспортировке живых животных или птиц;

спецтранспорта, который используется для реагирования на чрезвычайные ситуации или ликвидации их последствий;

средство передвижения, выполняющее перевозку военных грузов, оборудование двойного назначения или иного имущества, необходимого для нужд обороны.

Правоохранители призывают водителей соблюдать действующие ограничения, учитывать погодные условия и заботиться о сохранении дорожной инфраструктуры. Своевременное соблюдение правил не только продлевает срок эксплуатации дорог, но и обеспечивает безопасность всем участникам дорожного движения.

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