Місцевим мешканцям варто знати про графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Київській області.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Київській області вже оприлюднений, і в ньому вказано конкретні адреси, де тимчасово припинять подачу блакитного палива, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Київській області охоплює декілька населених пунктів, серед яких Шкарівка і Миронівка. Роботи стосуються обслуговування та модернізації мереж.

Це планові заходи, покликані не лише підтримати стабільність у роботі мереж, а й забезпечити безпеку споживачів. У Шкарівці вже зранку 14.07 на декількох вулицях відключать газопостачання.

З 08:00 до 17:00 без блакитного палива залишаться мешканці вулиць Дружби та Коцюбинського. Роботи проводитимуть на розподільчому газопроводі середнього тиску. Місцевих мешканців просять бути уважними: обов’язково перекрити крани перед газовими приладами та не вмикати їх до офіційного дозволу.

Схожа ситуація у Миронівці. Тут, за рішенням міської ради, від 14. 07 в багатоквартирних будинках на Соборності, зокрема в будинку номер 128, також розпочнеться технічне обслуговування газових мереж.

Усе виконуватиме місцева дільниця Кагарлицького управління експлуатації газового господарства. Зупинка газопостачання триватиме до 18.07. Щоправда, за словами комунальників, якщо мешканці оперативно забезпечать доступ до своїх квартир, то є шанс, що роботи завершать раніше.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Київській області був складений із урахуванням технічної необхідності та безпеки населення.

Газовики наголошують, що після завершення робіт постачання відновлюватиметься поетапно, і лише після обов’язкового огляду обладнання у кожному помешканні. Це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути аварійних ситуацій.

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