Місцеві мешканці, які слідкують за цінниками у магазинах та своїми витратами, помітили подорожчання овочів у Харкові.

Подорожчання овочів у Харкові торкнулося одразу кількох позицій, повідомляє Politeka.

Згідно цінами в мережі АТБ, в липні вже зафіксовано подорожчання деяких овочів у Харкові. Наприклад, рання картопля з Єгипту обійдеться покупцю у 36 гривень за кілограм. Це трохи більше, ніж середня вартість картоплі у травні, яка, за даними Мінфіну, складала 32 грн.

Значно стрибнули в ціні й рожеві томати. Наразі за кілограм просять майже 88 гривень. А тепличні огірки, які ще зовсім нещодавно продавали по 35, тепер коштують майже 48.

Згідно з аналітикою Мінфіну за травень, інші базові товари в цій категорії навіть трохи пішли вниз. Білокачанна капуста тоді коштувала в середньому 57, цибуля трохи більше 32. Буряк та морква були на рівні 37 і 46 грн відповідно. А станом на липень, їхні ціниики впали.

Проте, якщо говорити про загальне подорожчання овочів у Харкові, то фахівці пояснюють ситуацію доволі просто. Як зазначив в ефірі Громадського радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, основна причина - несприятливі погодні умови навесні.

Через дощі, прохолоду та загальну нестабільність клімату врожай виявився меншим, ніж очікувалося. Це одразу дало поштовх зростанню цін.

Зі слів аналітика, затримка з початком сезону продукції з відкритого грунту теж грає свою роль. Поки в магазинах домінували тепличні товари, які зазвичай мають вищу собівартість, ми переплачували. Але чим більше з'являлося продукції з відкритого грунту, тим меншою ставала вартість.

Попри загальну тенденцію підвищення вартості, деякі позиції можуть і приємно здивувати. За словами експерта, вартість огірків виявилась нижчою, ніж торік.

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