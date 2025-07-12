Обмеження руху транспорту в Чернівцях ввели на окремих вулицях міста, хоча зміни носять лише тимчасовий характер, варто про них знати, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У місті тривають роботи з ремонту дорожнього покриття, тому водіям та пішоходам варто звернути увагу на тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях.

До 25 липня на перехресті вулиць Івана Франка та Адама Міцкевича проводяться роботи з усунення дефектів дорожнього покриття. У зв’язку з цим переміщення на вказаній ділянці буде частково обмежено. Ремонтна бригада працює над виправленням недоліків, виявлених у межах вулично-дорожньої інфраструктури, щоб забезпечити якісне та безпечне пересування в цьому районі.

Крім того, до 5 вересня частково обмежено пересування на вулиці Дмитра Лукіяновича — на ділянці від перехрестя з вулицями Володимира Александрі та Хотинською і до будинку №4 на вулиці Дмитра Лукіяновича. Тут тривають роботи в межах поточного ремонту дорожнього покриття. Це планові заходи, спрямовані на поліпшення якості дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Також у місті планують щоденно організовано зупиняти пересування комунального транспорту вранці. Планується з 9 години 00 хвилин до 9 години 01 хвилини здійснювати зупинення міського громадського транспорту загального користування, що належить до комунальної власності міської територіальної громади та оголошення водіями про долучення пасажирів до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Міська влада звертається до водіїв із проханням враховувати ці обмеження руху транспорту в Чернівцях під час планування своїх маршрутів. У разі можливості обирайте альтернативні шляхи пересування, аби уникнути заторів та зайвих затримок.

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