Водителям и пешеходам следует обратить внимание на временные ограничения движения транспорта в Черновцах.

Ограничения движения транспорта в Черновцах ввели на отдельных улицах города, хотя изменения носят лишь временный характер, стоит знать о них, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

В городе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия, поэтому водителям и пешеходам следует обратить внимание на временные ограничения движения транспорта в Черновцах.

До 25 июля на перекрестке улиц Ивана Франко и Адама Мицкевича проводятся работы по устранению дефектов дорожного покрытия. В этой связи перемещение на указанном участке будет частично ограничено. Ремонтная бригада работает над устранением недостатков, выявленных в пределах улично-дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить качественное и безопасное передвижение в этом районе.

Кроме того, до 5 сентября частично ограничено передвижение по улице Дмитрия Лукияновича — на участке от перекрестка с улицами Владимира Александры и Хотинской и до дома №4 по улице Дмитрия Лукияновича. Здесь продолжаются работы в пределах текущего ремонта дорожного покрытия. Это плановые мероприятия, направленные на улучшение качества дорожной инфраструктуры и повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Также в городе планируется ежедневно организованно останавливать передвижение коммунального транспорта утром. Планируется с 9 часов 00 минут до 9 часов 01 минуты осуществлять остановку городского общественного транспорта общего пользования, принадлежащего коммунальной собственности городской территориальной общины и объявления водителями о приобщении пассажиров к общенациональной минуте молчания.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать эти ограничения движения транспорта в Черновцах при планировании своих маршрутов. В случае возможности выбирайте альтернативные пути передвижения, чтобы избежать пробок и лишних задержек.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов на Днепропетровщине: чего ждать пассажирам на популярных маршрутах.