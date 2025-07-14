Бенефіціарами гуманітарної допомоги у Кривому Розі можуть стати не тільки пенсіонери, а й інші категорії вразливого населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається від благодійного фонду Карітас Україна у спвпраці з ООН, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сторінці організації у Фейсбук.

Кривий Ріг продовжує жити в умовах постійної небезпеки. Ракетні обстріли, які не вщухають, приносять із собою руйнування, біль та відчай. Тому важливо мати змогу відновити понівечену нерухомість після обстрів зі сторони росії.

Тому Благодійний фонд «Карітас», який працює при Парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ, реалізує гуманітарний проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні». Ініціатива втілюється у співпраці з Агентством ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine), і головна мета гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Кривому Розі — допомогти людям, чиї оселі були пошкоджені внаслідок війни.

Фахівці працюють на місцях: проводять обстеження, фіксують пошкодження, здійснюють технічну оцінку стану житла та реєструють родини, які постраждали. Усе це — задля того, щоб якомога більше людей отримали необхідну підтримку. Вони намагаються охопити кожну сім’ю, яка втратила свій дім або його частину, щоб допомогти їм почати шлях до відновлення.

Бенефіціарами гуманітарної допомоги у Кривому Розі можуть стати не тільки пенсіонери, а й інші категорії вразливого населення:

особа з інвалідністю;

важка хвора людина;

люди поважного віку 60+;

самотні матері/батьки чи опікуни;

багатодітна родина;

вагітна жінка та/або матір з дитиною до 3-х років.

Якщо ваше житло постраждало внаслідок російських обстрілів — не зволікайте. Звертайтеся за допомогою за контактами вказаними в оголошенні організації.

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