Гуманітарна допомога в Одеській області пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення надається у двох форматах.

Гуманітарна допомога пенсіонерам в Одеській області надається благодійною організацією "Карітас-Спес" у вигляді відбудови та ремонту житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

В рамках програми, гуманітарна допомога в Одеській області пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення надається в першу чергу тим українцям, домівки яких постраждали через війну. Вразливим категоріям людей навіть серед зими можуть допомогти із заміною пошкоджених обстрілами вікон, дверей чи даху.

Гуманітарна допомога в Одеській області пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення надається у двох форматах, залежно від можливостей людини чи родини:

Перший варіант передбачає повну організацію процесу ремонту. Це стосується, передусім, соціально вразливих категорій населення — літніх людей, людей з інвалідністю, одиноких осіб. У таких випадках фонд самостійно знаходить підрядну будівельну компанію, яка виконує ремонтні роботи. “Карітас” забезпечує фінансування, укладає тристоронню угоду між собою, родиною та виконавцем робіт, а також координує весь процес — від оцінки пошкоджень до завершення ремонту.

Другий формат стосується насамперед людей, які мають змогу самостійно організувати ремонт свої домівки. У такому випадку "Карітас-Спес" надає фінансову підтримку. Водночас інженери фонду обов’язково здійснюють виїзд на місце, проводять оцінку пошкоджень і складають попередній розрахунок вартості. Це дозволяє визначити обґрунтовану суму допомоги та уникнути непередбачуваних витрат.

Можна зателефонувати на гарячу лінію осередку Карітасу у тих областях де працює програма з відновлення житла та дізнатися, чи може людина претендувати на таку допомогу.

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